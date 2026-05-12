El radicalismo costero cerró su lista de unidad | «Es ridículo ir a una interna con la crisis que vive el vecino»

En comunicación con Radio Noticias, el Dr. Leandro Alonso, referente de la UCR del Partido de La Costa, confirmó el cierre de una lista de unidad para la renovación de autoridades partidarias. Alonso fundamentó la decisión en el complejo contexto económico y social, señalando que «cuando uno habla con un vecino, el tema son los tarifazos y los bajos sueldos», por lo que enfrascarse en una disputa interna resultaría fuera de lugar.

La lista unificada está encabezada por Yamila Coppola como presidenta y cuenta con la participación de figuras clave como los concejales Daniel López y Carlos De Conti, además de exconcejales y militantes históricos. Alonso enfatizó que el objetivo primordial es fortalecer al partido para que vuelva a ser la alternativa de gobierno en el distrito, recordando que hace apenas dos años el radicalismo estuvo muy cerca de ganar la intendencia.

Respecto a la construcción de frentes electorales, el abogado sostuvo que la identidad radical debe preservarse para llegar con fuerza a las negociaciones. Ante las recientes declaraciones de otros sectores que postulan a Marcos García para el 2027, Alonso fue tajante: «El radicalismo tiene que llegar a la primaria con candidato propio porque claramente puede ganarla».

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