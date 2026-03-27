Conmemoración Anual | Los Testigos de Jehová invitan a una reunión especial sobre la esperanza bíblica

En diálogo con Radio Noticias, el vocero Alejandro Willers brindó detalles sobre el evento más importante del año para los Testigos de Jehová en la región. Se trata de una reunión centrada en el sacrificio de Jesús y las promesas de paz y restauración que la Biblia ofrece para el futuro de la humanidad. El encuentro, que el año pasado convocó a más de 16.000 personas en todo el Partido de La Costa, se llevará a cabo el próximo jueves 2 de abril en coincidencia con el calendario lunar.

En Mar de Ajó, la actividad principal tendrá lugar en el Salón del Reino de la calle Marano 21, con dos turnos para facilitar la asistencia de los vecinos: a las 18:00 y a las 20:00 hs. Willers destacó que la reunión consiste en un discurso de aproximadamente una hora donde se explica por qué los sucesos de hace dos mil años siguen teniendo una relevancia positiva y práctica para las familias en la actualidad. La entrada es libre y no se realizan colectas de ningún tipo.

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