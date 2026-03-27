27 de marzo de 2026

El Partido de La Costa tendrá su «Teatro del Pueblo» | Un hito de la Comedia Municipal tras 46 años de historia

3 horas atrás 0

En el marco del Día Internacional del Teatro, el director de la Comedia Municipal, Alejandro Cacciabue, anunció en Radio Noticias un logro histórico para la cultura local: el inicio de la escrituración del lote donde se levantará el Teatro del Pueblo. El terreno está ubicado estratégicamente en la Calle 24 y Avenida San Bernardo, justo en el acceso a la localidad. Cacciabue destacó que el nombre no es decorativo, sino que busca romper con la fragmentación de las localidades y que cada vecino del distrito sienta el espacio como propio.

Este proyecto es el resultado de un esfuerzo colectivo de la Asociación Amigos de la Comedia Municipal, que durante 9 años ahorró «centavo a centavo» gracias a lo recaudado en las funciones a la gorra y el trabajo ad honorem de sus integrantes.

La compra del lote fue posible gracias a una importante rebaja del vendedor y al aporte solidario de dos integrantes del elenco que facilitaron el capital restante. «El teatro es un derecho humano y un espacio de resistencia», sentenció el director, visiblemente emocionado por concretar este sueño que pertenece a todos los ciudadanos de La Costa.

Los detalles:

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