El Partido de La Costa tendrá su «Teatro del Pueblo» | Un hito de la Comedia Municipal tras 46 años de historia

En el marco del Día Internacional del Teatro, el director de la Comedia Municipal, Alejandro Cacciabue, anunció en Radio Noticias un logro histórico para la cultura local: el inicio de la escrituración del lote donde se levantará el Teatro del Pueblo. El terreno está ubicado estratégicamente en la Calle 24 y Avenida San Bernardo, justo en el acceso a la localidad. Cacciabue destacó que el nombre no es decorativo, sino que busca romper con la fragmentación de las localidades y que cada vecino del distrito sienta el espacio como propio.

Este proyecto es el resultado de un esfuerzo colectivo de la Asociación Amigos de la Comedia Municipal, que durante 9 años ahorró «centavo a centavo» gracias a lo recaudado en las funciones a la gorra y el trabajo ad honorem de sus integrantes.

La compra del lote fue posible gracias a una importante rebaja del vendedor y al aporte solidario de dos integrantes del elenco que facilitaron el capital restante. «El teatro es un derecho humano y un espacio de resistencia», sentenció el director, visiblemente emocionado por concretar este sueño que pertenece a todos los ciudadanos de La Costa.

Los detalles:

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