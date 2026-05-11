11 de mayo de 2026

Santa Teresita | Cae un sospechoso vinculado a la «Banda del Jagüel»

21 minutos atrás 0

Tras una intensa investigación coordinada entre las fuerzas policiales y el sistema de monitoreo municipal, se logró desarticular parte de una organización delictiva que operaba en la zona norte del distrito. El operativo se activó luego de un violento robo ocurrido este viernes por la madrugada en una vivienda de Santa Teresita, donde tres delincuentes encapuchados redujeron a un cuidador para sustraer una motocicleta.

Gracias al seguimiento por cámaras de seguridad, los investigadores lograron localizar a los sospechosos en Las Toninas. Como resultado, se detuvo a un hombre mayor de edad y se secuestraron dos vehículos (una VW Amarok y un Renault Symbol) que habrían sido utilizados en diversos atracos, incluido el reciente robo a la conocida panadería «La Primavera». La causa se encuentra ahora bajo la órbita de la UFID N° 2 de Mar del Tuyú, mientras se busca intensamente al resto de los integrantes de la banda.

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