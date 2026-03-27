27 de marzo de 2026

Damián Heredia | «El SITRIC surge ante la falta de democracia sindical en la construcción»

6 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el dirigente sindical del SEM y referente de las 62 Organizaciones Peronistas, Damián Heredia, explicó los motivos del respaldo a la constitución del sindicato SITRIC en el Partido de La Costa. Heredia señaló que el sector de la construcción se encuentra actualmente «desorganizado y desprotegido», y que esta nueva organización surge como un desprendimiento de las viejas estructuras (UOCRA) que no han garantizado la democracia interna ni una representación genuina para los trabajadores costeros.

Durante la entrevista, el dirigente también analizó el contexto nacional, denunciando una transferencia de recursos desde los sectores medios y bajos hacia grupos hegemónicos. Alertó sobre la gravedad de tener «trabajadores formales que deben asistir a comedores» y defendió la renovación generacional dentro del Partido Justicialista local, bajo la conducción de Juan de Jesús y Juan Pablo de Jesús. Heredia llamó a «contarle la verdad al vecino» frente a las políticas del gobierno nacional, a las que acusó de intentar denostar al sindicalismo mientras enfrentan sus propias denuncias de corrupción.

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