Maniobras que salvan vidas | Comienza el ciclo de capacitaciones gratuitas de RCP en La Costa

La Municipalidad de La Costa, a través de las secretarías de Salud y Desarrollo Humano, lanza un nuevo programa de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. El ciclo, abierto a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa, tiene como objetivo que los vecinos incorporen conocimientos básicos para actuar con rapidez ante situaciones de riesgo hasta la llegada de los profesionales médicos.

El cronograma arranca este sábado 15 en San Clemente con dos sedes: por la mañana en el Hospital Municipal y por la tarde en el CAPS del Barrio San Martín. Las jornadas se extenderán durante todo mayo, recorriendo distintas localidades de la zona norte y centro, para luego continuar en junio y julio por la zona sur del distrito.

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