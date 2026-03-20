Kicillof entregó 101 viviendas en Bahía Blanca y reactiva obras clave tras el temporal

El gobernador Axel Kicillof, junto al intendente Federico Susbielles y la ministra Silvina Batakis, encabezó la entrega de 101 viviendas en el barrio Cooperativa 15 de Diciembre. Con una inversión de $5.687 millones, esta entrega forma parte de un proyecto de 145 unidades habitacionales. Durante el acto, el mandatario cuestionó la paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional y reafirmó el compromiso de la Provincia para completar las viviendas que Nación dejó abandonadas, destacando que «detrás de cada una hay sueños postergados».

La jornada incluyó una recorrida por las obras estratégicas de refuncionalización del Canal Maldonado, que permitirán triplicar su caudal para mejorar la seguridad hídrica de la ciudad a un año de la tragedia climática. Además, Kicillof visitó el Hospital Penna, donde supervisó la nueva Unidad de Residencia para Consumos Problemáticos y las mejoras en los servicios de tomografía y laboratorios, tras una inversión de $35.000 millones destinada a recuperar el nosocomio luego de las inundaciones de 2025.

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