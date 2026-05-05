Marita Regolo presentó su nuevo libro «La casa desnuda» en la Feria Internacional del Libro

La escritora y vecina de nuestra comunidad, Marita Regolo, vivió una experiencia inolvidable al presentar su más reciente obra, «La casa desnuda», en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En diálogo con Radio Noticias, la autora compartió la emoción de visibilizar el trabajo que se realiza en el Partido de La Costa en uno de los eventos culturales más importantes del mundo.

Este es su segundo libro, pero el primero que publica como autora individual bajo la editorial Dunken.

«La casa desnuda» es una obra ecléctica que reúne cuentos, relatos, poesías y sonetos con temáticas variadas que van desde el suspenso y lo tenebroso hasta historias de amor. El título, que corresponde a uno de los cuentos centrales, tiene una fuerte conexión con la Costa Atlántica, específicamente inspirada en vivencias en la localidad de Las Toninas.

Tras su exitoso paso por Buenos Aires, la autora confirmó que realizará una presentación oficial en el Partido de La Costa durante los primeros días de junio.

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