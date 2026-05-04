5 de mayo de 2026

«Cuerpo en movimiento, mente en crecimiento» | El taller «Ágilmente» abre sus inscripciones

1 día atrás 0

Con el objetivo de brindar un espacio de sociabilización y estimulación cognitiva, comienza en mayo el taller «Ágilmente», una propuesta diseñada específicamente para adultos y adultos mayores de nuestra comunidad. En diálogo con Radio Noticias, la responsable del taller, Stella Maris Laurenzano, explicó que la iniciativa busca desarrollar el «pensar, sentir y hacer» a través de los sentidos.

El taller propone ejercitar la memoria y la creatividad mediante diversos estímulos como la poesía, el cuento, juegos y ejercicios de expresión.

Laurenzano destacó que más allá de la estimulación intelectual, lo fundamental es generar un espacio de encuentro, comunicación y diversión donde cada participante pueda sentirse feliz y reanimar su propio «yo» en un ambiente de respeto y cordialidad.

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