20 de marzo de 2026

Récord negativo | El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años

1 día atrás 0

Un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA) reveló que el consumo de carne por habitante en Argentina cayó a 47,3 kilos anuales, la cifra más baja de las últimas dos décadas. Durante el último año, el consumo interno sufrió un descenso del 13,8%, mientras que la faena de animales retrocedió un 10,7% interanual. Esta retracción se explica por una menor oferta de hacienda tras años de sequía e inundaciones que obligaron a los productores a liquidar stock de madres, afectando la eficiencia del rodeo nacional.

A diferencia del mercado interno, las exportaciones mostraron un crecimiento del 6,6% en el primer bimestre, lo que profundiza el desabastecimiento local. Según Miguel Schiariti, titular de CICCRA, la alta participación de hembras en la faena (casi un 48%) es una señal de alerta, ya que impide la expansión de la producción a futuro. Con una oferta de hacienda en niveles mínimos de los últimos 47 años, el panorama para el mostrador de las carnicerías sigue siendo complejo.

Compartir

Más historias

navegado muesta

«Navegando por la Historia» | Una muestra para descubrir el patrimonio costero en Santa Teresita

19 minutos atrás 0
WhatsApp Image 2026-03-20 at 15.07.38

Fomento San Bernardo se renueva y apuesta fuerte al deporte

2 horas atrás 0
di bartolo

Daniel Di Bartolo se impuso en la interna y presidirá el PJ de Mar del Plata

3 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *