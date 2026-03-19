Récord negativo | El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años

Un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA) reveló que el consumo de carne por habitante en Argentina cayó a 47,3 kilos anuales, la cifra más baja de las últimas dos décadas. Durante el último año, el consumo interno sufrió un descenso del 13,8%, mientras que la faena de animales retrocedió un 10,7% interanual. Esta retracción se explica por una menor oferta de hacienda tras años de sequía e inundaciones que obligaron a los productores a liquidar stock de madres, afectando la eficiencia del rodeo nacional.

A diferencia del mercado interno, las exportaciones mostraron un crecimiento del 6,6% en el primer bimestre, lo que profundiza el desabastecimiento local. Según Miguel Schiariti, titular de CICCRA, la alta participación de hembras en la faena (casi un 48%) es una señal de alerta, ya que impide la expansión de la producción a futuro. Con una oferta de hacienda en niveles mínimos de los últimos 47 años, el panorama para el mostrador de las carnicerías sigue siendo complejo.

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