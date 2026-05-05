General Lavalle participará del Global Big Day con un censo de aves

La Dirección de Turismo de General Lavalle se suma al Global Big Day, una iniciativa de alcance mundial dedicada a la observación y registro de aves. El próximo sábado 9 de mayo a las 9:00 horas, se llevará a cabo un Censo Simultáneo que abarcará el Parque Nacional Campos del Tuyú y sus zonas de influencia.

La actividad busca fomentar la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad local, permitiendo que vecinos y turistas participen activamente en la recolección de datos científicos. El evento cuenta con el respaldo de Parques Nacionales, Aves Argentinas y eBird Argentina.

Datos clave de la jornada:

Puntos de encuentro : Ingreso al Predio de Usos Múltiples del PNCT (General Lavalle) y la barrera de ingreso a Tapera de López (San Clemente del Tuyú).

: Ingreso al Predio de Usos Múltiples del PNCT (General Lavalle) y la barrera de ingreso a Tapera de López (San Clemente del Tuyú). Recomendaciones : Asistir con binoculares, libreta de notas y las aplicaciones móviles Aves Argentinas y eBird instaladas.

: Asistir con binoculares, libreta de notas y las aplicaciones móviles y instaladas. Inscripciones: Los interesados deben anotarse enviando un correo electrónico a usopublicopnct@apn.gob.ar.

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