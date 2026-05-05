5 de mayo de 2026

General Lavalle participará del Global Big Day con un censo de aves

13 horas atrás 0

La Dirección de Turismo de General Lavalle se suma al Global Big Day, una iniciativa de alcance mundial dedicada a la observación y registro de aves. El próximo sábado 9 de mayo a las 9:00 horas, se llevará a cabo un Censo Simultáneo que abarcará el Parque Nacional Campos del Tuyú y sus zonas de influencia.

La actividad busca fomentar la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad local, permitiendo que vecinos y turistas participen activamente en la recolección de datos científicos. El evento cuenta con el respaldo de Parques Nacionales, Aves Argentinas y eBird Argentina.

Datos clave de la jornada:

  • Puntos de encuentro: Ingreso al Predio de Usos Múltiples del PNCT (General Lavalle) y la barrera de ingreso a Tapera de López (San Clemente del Tuyú).
  • Recomendaciones: Asistir con binoculares, libreta de notas y las aplicaciones móviles Aves Argentinas y eBird instaladas.
  • Inscripciones: Los interesados deben anotarse enviando un correo electrónico a usopublicopnct@apn.gob.ar.
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