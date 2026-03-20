El PJ de La Costa presenta a sus nuevas autoridades en San Bernardo

En diálogo con Radio Noticias, el dirigente Alberto Smith brindó detalles sobre el acto de asunción y presentación de la nueva conducción del Partido Justicialista de La Costa. La jornada, que se llevará a cabo este viernes a las 18:00 en el Teatro Arenas de San Bernardo (Chiosa 1700), marcará la continuidad de Juan de Jesús como máximo referente y presidente del consejo de partido. Smith destacó la vigencia histórica de De Jesús, señalándolo como el presidente del PJ con mayor trayectoria ininterrumpida en el país desde 1983.

Durante la entrevista, también se resaltaron las líneas de acción política que guiarán la próxima etapa, haciendo especial énfasis en el programa municipal «Cuidar la Vida».

Smith explicó que esta iniciativa busca abordar problemáticas urgentes como la seguridad vial y la accidentología, integrando además al deporte y la cultura como herramientas de cohesión social para fortalecer el vínculo entre las instituciones y los vecinos del distrito.

Los detalles:

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