Daniel Di Bartolo se impuso en la interna y presidirá el PJ de Mar del Plata

La lista número 4 «Patria sí, Colonia no», encabezada por el profesor Daniel Di Bartolo y referenciada en Fernanda Raverta, se quedó con la conducción del Partido Justicialista de General Pueyrredón. Con un total de 3.187 votos, Di Bartolo superó a la lista número 6 apoyada por el gobernador Axel Kicillof, que llevaba a Adriana Donzelli como candidata y obtuvo 2.190 sufragios La nueva conducción se completa con Nora Estrada en la vicepresidencia y el director del Hospital Materno Infantil, Hugo Casarza, como primer congresal.

La interna estuvo cargada de tensión, llegando incluso a denuncias judiciales por el cambio de cerraduras en la sede partidaria de la calle Italia, que permanecía cerrada para sectores de la conducción saliente.Con este resultado, el sector de La Cámpora logra retener el control de una de las plazas políticas más importantes de la Quinta Sección Electoral, abriendo una nueva etapa de cara a las aspiraciones locales de Raverta y la reorganización del peronismo marplatense.

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