El club Fomento suma obras, parquet y tecnología en San Bernardo y mejora su polideportivo para básquet y vóley.

En el mapa deportivo del Partido de La Costa, donde cada club pelea por sostenerse y crecer, el Fomento empezó a mover fichas. Sin nombres propios en escena, pero con una comisión que empuja en silencio, la institución atraviesa una etapa de obras que apuntan a cambiarle la cara.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes vinculadas al club, los trabajos comenzaron hace alrededor de un mes y medio y responden a una lógica clara: mantenimiento constante y mejoras progresivas.

«Como todo complejo deportivo, necesita mantenimiento permanente y avanzar en detalles», señalaron desde el entorno de la institución.

La sede social y el polideportivo funcionan en La Rioja 2740, en San Bernardo, mientras que la actividad futbolística se desarrolla en el Estadio Juan Castelo, ubicado en De la Reducción 1145.

Obras concretas y mejoras visibles

La intervención incluye trabajos estructurales y de puesta en valor. Entre los puntos más relevantes:

Renovación completa del sistema de riego, con cambio de filtros, regadores y reprogramación general.

Pintura integral de la cancha y sectores perimetrales.

Puesta en condiciones de baños y vestuarios, con instalación de cerca de 24 mochilas nuevas.

Reactivación de los bufés para el público local y visitante.

Colocación de una red de contención de 40 metros por 4 de alto sobre calle Strobel.

El salto del polideportivo

En paralelo, la comisión directiva anunció una inversión fuerte en el polideportivo: la colocación de parquet, una mejora estructural que impacta de lleno en disciplinas como básquet y vóley.

La obra no solo mejora las condiciones de juego, sino que también abre la puerta a competencias en otro nivel dentro del distrito.

Tecnología y transmisión en vivo

Uno de los ejes del proyecto pasa por la incorporación de tecnología. El club avanza en la instalación de seis cámaras de seguridad y transmisión, lo que permitiría emitir partidos en vivo a través de YouTube.

«Funcionalmente, va a ser una de las mejores canchas del Partido de La Costa», deslizaron desde el espacio.

Gestión sin firma, pero con dirección

Aunque desde la comisión evitan personalizar los avances —«mi nombre no es importante»—, lo cierto es que el proceso muestra una conducción que intenta ordenar, invertir y proyectar.

En un contexto donde muchos clubes enfrentan dificultades para sostenerse, Fomento apuesta a diferenciarse con obras, servicios y presencia.

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