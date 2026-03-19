Santa Teresita celebra sus 80 años | Todo el cronograma de la 40ª Fiesta Nacional Aniversario

La localidad de Santa Teresita se prepara para un festejo histórico: el 80º aniversario de su fundación. La 40ª edición de la Fiesta Nacional Aniversario se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús (calle 7 entre 29 y 30). Con la organización de la Comisión de Festejos y el apoyo de la Municipalidad de La Costa, el evento contará con una nutrida agenda que incluye artistas locales, desfile institucional, elección de representantes y un gran paseo gastronómico y artesanal.

El cronograma destaca el sábado 28 como el día central, con el tradicional desfile cívico que partirá a las 16.00 desde la Carabela (Costanera y 39). Durante las tres noches, desde las 20.30, el escenario principal recibirá a figuras como la Guardia Santa Teresita, Jóvenes Musiqueros, Grupo Amanecer, Banda Juárez y Adrián Ocampo, entre muchos otros. La plaza también ofrecerá un patio cervecero, kermés y juegos para disfrutar en familia de la identidad costera.

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