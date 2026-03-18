Inauguraron en Mar de Ajó una muestra por los 80 años del Ministerio de Salud bonaerense. Se puede visitar hasta el 27 de marzo.

Este miércoles quedó inaugurada en el Partido de La Costa la muestra itinerante “Territorios que cuidan – 80 años del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”, una propuesta que recorre la historia del sistema sanitario bonaerense y pone en valor a quienes forman parte de su desarrollo en cada territorio.

La exposición se lleva adelante en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, donde permanecerá abierta al público todos los días de 9 a 20 horas hasta el próximo 27 de marzo, con entrada libre.

La actividad fue difundida por el Dr. Germán Ariel Correa, quien destacó el inicio de esta muestra en el distrito y su carácter itinerante dentro de la provincia.

Según se informó, la propuesta incluye una muestra fotográfica histórica, con registros vinculados a hitos de la salud pública en Buenos Aires, como la inauguración de hospitales y el desarrollo de políticas sanitarias a lo largo de las décadas.

La iniciativa se enmarca en el camino hacia los 80 años de la creación del Ministerio de Salud bonaerense, y busca visibilizar tanto los procesos históricos como el rol de trabajadores y trabajadoras del sistema de salud.

El cronograma también contempla un acto central previsto para el 20 de marzo a las 10 horas, en el mismo Espacio Multicultural, con la participación de autoridades y referentes del sector sanitario.

Entre las figuras vinculadas a la actividad se encuentran el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ex ministro de Salud Daniel Gollan, según se desprende de la difusión oficial del evento.

La muestra es organizada en conjunto por el Movimiento Sanitario Provincial (MOSAPRO), la Unidad de Refuerzo Sanitario (URS) y la Municipalidad de La Costa, y forma parte de una serie de actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia.

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