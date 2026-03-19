Memoria y Derechos Humanos | El CIIE de La Costa lanza un ciclo de talleres abiertos

Bajo la consigna “2026: Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, el Centro de Investigación e Información Educativa (CIIE) del Partido de La Costa invita a la comunidad a participar de una serie de encuentros formativos en su sede de Santa Teresita (Av. Costanera y 41). Las actividades, que se desarrollarán los días 20, 25 y 27 de marzo a las 18:00, proponen reflexionar sobre el pasado reciente a través de la literatura, los sitios de memoria locales y el rol de las bibliotecas en democracia.

El ciclo inicia este viernes 20 con un taller sobre expresiones poéticas ligadas al Terrorismo de Estado. Continuará el miércoles 25 con una jornada dedicada a poner en valor el sitio de memoria del Cementerio de General Lavalle y el mapeo de espacios significativos en La Costa. El cierre será el viernes 27, abordando la censura cultural durante la última dictadura y la importancia de recuperar libros prohibidos para fortalecer la enseñanza de los derechos humanos en la actualidad.

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