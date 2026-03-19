Alerta ambiental | La Provincia de Buenos Aires rechaza la reforma de la Ley de Glaciares por riesgo hídrico

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la ministra de Ambiente Daniela Vilar, manifestó su firme rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares impulsado por el Ejecutivo Nacional. Desde La Plata advierten que la iniciativa busca flexibilizar la protección de áreas periglaciares para habilitar actividades extractivas, lo que pondría en riesgo reservas hídricas estratégicas. La preocupación no es solo ecológica, sino también productiva: la alteración de estos ecosistemas afectaría directamente a la cuenca del río Colorado, que irriga unas 80.000 hectáreas en el sur bonaerense.

Según explicaron las autoridades, cualquier impacto en las nacientes cordilleras se traduce en una menor disponibilidad de agua para el desarrollo regional y el consumo humano. En este sentido, la Provincia sostiene que la protección de los glaciares es una condición indispensable para un desarrollo sostenible, ya que el agua es un recurso finito y esencial para la producción nacional que no puede quedar supeditado a intereses mineros o extractivos de corto plazo.

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