La fábrica de alfajores «Don Abel» de Dolores recibirá la visita del Gobernador Axel Kicillof

La reconocida pyme dolorense Alfajores Don Abel se prepara para un momento histórico. En comunicación con Radio Noticias, Carla Morello, una de las dueñas del emprendimiento, confirmó que este miércoles el gobernador Axel Kicillof visitará las nuevas instalaciones de la empresa.

La visita destaca no solo el crecimiento de esta pyme, sino su compromiso con la innovación, al convertirse en la primera fábrica sustentable de Dolores, equipada con paneles solares para su producción.

«Don Abel» nació hace 10 años con el sueño de crear un producto que representara la identidad de Dolores, fusionando la receta de la tradicional Torta Argentina con el homenaje al célebre guitarrista Abel Fleury.

Lo que empezó como un ensayo doméstico con la ayuda de una vecina experta en pastelería, hoy se ha convertido en un símbolo de la región que ahora expande su producción a un espacio moderno y amigable con el medio ambiente.

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