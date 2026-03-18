General Lavalle | Acto central por el Día de la Memoria

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el próximo 24 de marzo se realizará un acto conmemorativo en el Cementerio de General Lavalle a las 11:00 horas. La jornada es organizada de manera conjunta por la Escuela Secundaria N°1 «Manuel Belgrano», el Sitio de Memoria local y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), destacando el trabajo articulado entre la comunidad educativa y los organismos de derechos humanos.

El encuentro tiene como objetivo central homenajear a las víctimas de la última dictadura militar y reafirmar el compromiso del distrito con la memoria colectiva. A través de este espacio de reflexión, se busca poner en valor la preservación de la historia local y promover una sociedad basada en la justicia y la no repetición de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

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