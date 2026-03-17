Investigan como femicidio el asesinato de una mujer en General Lavalle. El acusado fue detenido y hay pruebas clave en la causa.

Un nuevo hecho de violencia de género conmociona a la región. Una mujer fue asesinada en la localidad de General Lavalle y la causa es investigada como femicidio, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

El principal sospechoso es su expareja, quien fue detenido tras el hecho. De acuerdo a la reconstrucción inicial, el hombre habría cometido el crimen y luego se dirigió a una celebración de carnaval, lo que forma parte de las líneas que analizan los investigadores.

Fuentes del caso indicaron que la Justicia ya trabaja con material probatorio recolectado en las primeras horas, incluyendo pericias y testimonios que buscan establecer con precisión la mecánica del hecho.

Mientras avanza la investigación, el caso generó fuerte impacto en la comunidad y reavivó el debate sobre la violencia de género.

El mensaje de la familia del acusado

En las últimas horas, familiares del acusado se expresaron públicamente a través de redes sociales. En ese mensaje, manifestaron su pesar por lo ocurrido y expresaron su acompañamiento a los allegados de la víctima.

“Nos solidarizamos con la familia de la víctima en este momento tan doloroso”, señalaron, al tiempo que pidieron respeto por ambas familias mientras continúa el proceso judicial.

Una causa en curso

La investigación continúa en etapa inicial y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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