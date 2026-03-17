FADU en La Costa | Empadronamiento para las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico

La sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA en el Partido de La Costa convoca a los estudiantes que finalizaron el Ciclo Básico Común (CBC) a realizar su empadronamiento. El trámite es fundamental para quienes deseen continuar la cursada de las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico durante este ciclo lectivo. El plazo límite para completar este paso administrativo de forma online es el próximo miércoles 18 de marzo.

Cabe destacar que ambas carreras pueden cursarse de manera completa en la sede ubicada en calle 38 y 7 de Santa Teresita, evitando que los alumnos de la región deban trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires para completar su formación profesional. Los interesados deben solicitar el instructivo de inscripción vía mail a fadu.sedelacosta@gmail.com o a través de sus redes sociales oficiales.

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