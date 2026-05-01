El universo borgeano llega a Mar de Ajó

Este sábado a las 18:00 horas Mar de Ajó se convertirá en el escenario de un viaje literario a través de «El mundo de Borges». En comunicación con Radio Noticias, Santiago Orsini detalló que la propuesta busca celebrar la poesía y la figura de Jorge Luis Borges en un ambiente propicio para el intercambio de ideas y la lectura compartida.

El evento, que tiene una entrada simbólica de $500, está diseñado para que tanto conocedores de la obra de Borges como aquellos que deseen acercarse por primera vez puedan disfrutar de una tarde enriquecedora. Orsini destacó que se leerán poemas, se analizarán temáticas recurrentes del autor y se fomentará el debate entre los asistentes, manteniendo viva la llama de la literatura clásica en nuestra comunidad.

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