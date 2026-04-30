42 años | Alcohólicos Anónimos de Mar de Ajó invita a una reunión abierta por su aniversario

El grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) de Mar de Ajó celebra sus 42 años de permanencia en la comunidad con una jornada de puertas abiertas para informar y concientizar sobre la enfermedad del alcoholismo. En diálogo con Radio Noticias, Javier, integrante de la institución, anunció que el encuentro se llevará a cabo el próximo sábado a las 18:00 horas en la sede ubicada en la calle Castelli 540.

La reunión está dirigida tanto a personas que creen tener problemas con su forma de beber como a familiares, profesionales de la salud y vecinos interesados en conocer cómo funciona el programa de recuperación. Javier explicó que AA es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de beber, manteniendo siempre el principio de anonimato que caracteriza a la institución.

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