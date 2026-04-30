2 de mayo de 2026

42 años | Alcohólicos Anónimos de Mar de Ajó invita a una reunión abierta por su aniversario

2 días atrás 0

El grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) de Mar de Ajó celebra sus 42 años de permanencia en la comunidad con una jornada de puertas abiertas para informar y concientizar sobre la enfermedad del alcoholismo. En diálogo con Radio Noticias, Javier, integrante de la institución, anunció que el encuentro se llevará a cabo el próximo sábado a las 18:00 horas en la sede ubicada en la calle Castelli 540.

La reunión está dirigida tanto a personas que creen tener problemas con su forma de beber como a familiares, profesionales de la salud y vecinos interesados en conocer cómo funciona el programa de recuperación. Javier explicó que AA es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de beber, manteniendo siempre el principio de anonimato que caracteriza a la institución.

Los detalles:

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