Argentina formalizó su retiro de la OMS

El Gobierno Nacional oficializó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante una nota enviada a la secretaría general del organismo. La medida, anunciada previamente por el presidente Javier Milei, fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que la decisión se tomó bajo los lineamientos de la Convención de Viena. A partir de ahora, el país dejará de participar en los programas, fondos y foros técnicos coordinados por la entidad, aunque mantendrá su pertenencia a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y buscará acuerdos sanitarios de carácter bilateral y regional.

Desde el Ministerio de Capital Humano argumentaron que la salida responde a una «revisión estructural» del sistema sanitario nacional, cuestionando la eficacia de las recetas de la OMS. Según el comunicado oficial, el organismo internacional se basa en «estructuras burocráticas e intereses políticos» en lugar de evidencia científica, condicionando la soberanía de las naciones. Con esta desvinculación, el Ejecutivo busca «transparentar procesos» y evitar superposiciones normativas que consideran obsoletas, reafirmando su autonomía en materia de políticas de salud pública.

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