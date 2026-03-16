Kicillof inauguró la Escuela Secundaria N° 5 en Villa Gesell y criticó el ajuste nacional

El gobernador Axel Kicillof, junto al intendente Gustavo Barrera y la directora de Educación Flavia Terigi, encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 5 en Villa Gesell. Con una inversión de $1.785 millones, la obra permitirá que 378 estudiantes tengan su propio espacio, dejando de compartir edificio con la Primaria N° 1. Las nuevas instalaciones cuentan con seis aulas, SUM, sala multimedios y tecnología de avanzada, convirtiéndose en el primer distrito con «Aulas Virtuales».

Durante el acto, Kicillof destacó que este es el edificio escolar número 310 inaugurado en su gestión y lanzó duras críticas hacia las políticas del Gobierno Nacional. El mandatario señaló que, mientras Nación aplica un «ajuste feroz» sobre las provincias y la obra pública, la Provincia ratifica su compromiso con la educación. Además, se refirió a la compleja situación económica de la región tras una temporada de verano con baja afluencia turística, vinculándola directamente con la caída del consumo interno y la falta de protección al empleo.

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