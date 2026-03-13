13 de marzo de 2026

El peronismo de Mar del Plata define su conducción en una interna clave entre Kicillof y La Cámpora

10 horas atrás 0

Este domingo 15 de marzo, el Partido Justicialista de Mar del Plata atraviesa una jornada decisiva para determinar el rumbo de su dirigencia local. La contienda se polariza entre dos propuestas claramente marcadas: por un lado, la Lista 6 «Peronismo Derecho al Futuro», encabezada por Adriana Donzeli y respaldada por el gobernador Axel Kicillof junto a más de 40 gremios; y por el otro, la Lista 4 «Patria sí, Colonia no», liderada por Daniel Di Bártolo, que cuenta con el apoyo de Fernanda Raverta y la estructura de La Cámpora.

La elección, que se desarrollará en la Escuela Técnica N° 3, no solo definirá nombres, sino también el modelo de apertura del partido hacia la comunidad y la juventud.

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