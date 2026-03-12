13 de marzo de 2026

Júpiter retoma su marcha directa en Cáncer | ¿Un tiempo de expansión y nuevas oportunidades?

22 horas atrás 0

Luego de meses de introspección, el planeta de la abundancia y la «buena onda», Júpiter, ha finalizado su fase de retrogradación para avanzar de forma directa en el signo de Cáncer desde el pasado 10 de marzo.

Según explica la astróloga Violeta Sinai, este tránsito es especialmente poderoso porque Júpiter se encuentra «en su salsa» en Cáncer, potenciando la capacidad de nutrir nuestros proyectos, echar raíces y fortalecer aquello que queremos que perdure en el tiempo.

Hasta el mes de junio, se abre una ventana de maravillosa expansión donde las trabas que sentimos desde noviembre comienzan a destrabarse, invitándonos a soltar nuestras «vaquitas» (esas zonas de confort que nos limitan) para alcanzar un crecimiento mucho mayor al que creíamos posible.

Los detalles:

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