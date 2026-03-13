Los gremios desafían los números oficiales | La canasta básica real supera los $2.7 millones

Un conjunto de más de cien organizaciones sindicales nucleadas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), entre las que destacan ATE, la UOM y Aceiteros, difundió un relevamiento propio sobre el costo de vida. Según el estudio, un trabajador requiere un ingreso mensual de $2.706.923 para cubrir las necesidades básicas de un hogar, una cifra que duplica las mediciones oficiales del INDEC y pone de manifiesto la profunda brecha entre los salarios actuales y el costo real de vida.

El informe detalla que los rubros con mayor incidencia en el presupuesto familiar son la alimentación ($618.583) y el transporte y esparcimiento ($554.511), seguidos de cerca por la vivienda ($533.942). Ante estos resultados, desde el FreSU advirtieron sobre la severa pérdida del poder adquisitivo, señalando que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería multiplicarse por ocho para alcanzar los valores de esta canasta y garantizar una vida digna para los trabajadores y sus familias.

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