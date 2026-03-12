El Club Cosme Argerich lanza un bono contribución para impulsar obras y el deporte en San Clemente

El Club Social y Deportivo Cosme Argerich de San Clemente del Tuyú puso en marcha un importante bono contribución con el objetivo de recaudar fondos para afrontar los gastos de la temporada 2026, incluyendo la participación en torneos, el pago de árbitros y servicios de seguridad, además de continuar con las obras de mejora en la institución.

Jesica Galván, en diálogo con Radio Noticias, destacó la excelente recepción que tuvo la iniciativa en sus primeras 24 horas. El bono, con un valor popular de $10.000 y facilidades de pago, cuenta con una moto 110cc como primer premio, además de una bicicleta, un parlante y numerosos obsequios donados por comerciantes locales que se sumaron a la causa.

