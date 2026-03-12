El arte de la payada se apodera de la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores

En el marco de la Fiesta Nacional de la Guitarra, hoy se llevará a cabo una de las veladas más emblemáticas y esperadas: la Noche de Payadores.

Este evento, que celebra su 22ª edición, es un pilar fundamental de la identidad pampeana y ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial. Bajo la organización de figuras clave como Manuel Gaboto, la noche promete ser un encuentro único entre leyendas del género y nuevas generaciones de jóvenes surgidos de los talleres municipales.

Según destacó Sebastián Cretón, la jornada comenzará puntualmente a las 21:00 horas y contará con grandes sorpresas que mantienen viva esta tradición de improvisación y cultura surera.

Los detalles:

