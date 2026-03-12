12 de marzo de 2026

El arte de la payada se apodera de la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores

En el marco de la Fiesta Nacional de la Guitarra, hoy se llevará a cabo una de las veladas más emblemáticas y esperadas: la Noche de Payadores.

Este evento, que celebra su 22ª edición, es un pilar fundamental de la identidad pampeana y ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial. Bajo la organización de figuras clave como Manuel Gaboto, la noche promete ser un encuentro único entre leyendas del género y nuevas generaciones de jóvenes surgidos de los talleres municipales.

Según destacó Sebastián Cretón, la jornada comenzará puntualmente a las 21:00 horas y contará con grandes sorpresas que mantienen viva esta tradición de improvisación y cultura surera.

Los detalles:

