El arte de la payada se apodera de la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores
En el marco de la Fiesta Nacional de la Guitarra, hoy se llevará a cabo una de las veladas más emblemáticas y esperadas: la Noche de Payadores.
Este evento, que celebra su 22ª edición, es un pilar fundamental de la identidad pampeana y ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial. Bajo la organización de figuras clave como Manuel Gaboto, la noche promete ser un encuentro único entre leyendas del género y nuevas generaciones de jóvenes surgidos de los talleres municipales.
Según destacó Sebastián Cretón, la jornada comenzará puntualmente a las 21:00 horas y contará con grandes sorpresas que mantienen viva esta tradición de improvisación y cultura surera.