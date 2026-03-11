Operativo de seguridad en playa | Se extiende la cobertura hasta abril

El Operativo de Seguridad en Playa continúa a pleno ritmo durante el mes de marzo y se extenderá hasta el 15 de abril.

Gustavo Pierce, referente de prensa de SUGARA, dialogó con Radio Noticias y destacó la grata sorpresa que generó la afluencia de turistas durante este mes, favorecida por las buenas condiciones climáticas.

Con más de 380 guardavidas y 145 bajadas cubiertas, el despliegue se mantiene activo para garantizar la prevención, especialmente ante un verano caracterizado por un alto nivel de rotación de visitantes y un intenso trabajo preventivo con más de 3.500 rescates realizados.

Los detalles:

