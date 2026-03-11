11 de marzo de 2026

Reforma a la Ley de Glaciares | La oposición exige más tiempo para el debate en audiencias públicas

7 horas atrás 0

El abogado especialista Gustavo Lutzky pasó por Radio Noticias para analizar la polémica reforma a la Ley de Glaciares. Actualmente, el proyecto —que ya cuenta con media sanción del Senado y avanza en Diputados— propone modificar la protección del ambiente periglacial.

El eje del debate radica en la posibilidad de permitir actividades económicas, principalmente minería, en zonas donde se demuestre que no se afectan las reservas de agua dulce. Ante la masiva convocatoria para las próximas audiencias públicas, la oposición reclama una extensión de los plazos para profundizar el debate sobre una ley que, desde 2010, garantiza la protección ambiental de nuestras reservas estratégicas.

Dale play:

