El ajedrez vuelve al Club Social de Mar de Ajó | Clases para todas las edades y niveles
El profesor Adrián Sosa, con más de 10 años brindando clases en el Club Social y Deportivo Mar de Ajó, anunció en Radio Noticias el inicio del ciclo 2026. La propuesta busca fomentar la concentración y la planificación a través de este deporte ciencia, que ha llevado a representantes locales a competir en toda la región y el país.
Detalles de las clases:
- Edades: A partir de los 6 años (debido a la dinámica grupal de las clases).
- Niveles: Se dividen en grupos para quienes recién comienzan (iniciales) y aquellos con conocimientos más amplios (intermedios y avanzados)
- Días y Horarios: Se dictan los miércoles en dos turnos:
- Iniciales: de 18:00 a 19:00 hs
- Intermedios y Avanzados: de 19:00 a 20:00 hs
- Ajedrez para Adultos: El profesor informó que está abierta la inscripción para formar un nuevo grupo específico para adultos interesados en aprender o perfeccionarse