Bomberos de San Bernardo sofocaron un principio de incendio en el ex boliche Pirámide

El bombero Mauricio Oliveto, de la dotación de San Bernardo, brindó detalles en Radio Noticias sobre el incendio ocurrido en el histórico local ubicado en Calle 18 y Avenida San Bernardo. El cuartel fue alertado por la salida de humo desde el interior de la estructura, lo que motivó el desplazamiento de tres unidades, incluyendo una unidad de altura (escalante).

Al ingresar al lugar, los bomberos identificaron un foco de incendio pequeño dentro de la estructura, el cual fue rápidamente sofocado sin que la situación pasara a mayores. Tras una verificación hídrica y de seguridad, se confirmó que no hubo víctimas ni daños estructurales de gravedad. Oliveto señaló que, si bien se desconoce el origen exacto, en el interior había mucha suciedad y basura acumulada, por lo que no se descarta que alguien haya arrojado algún elemento encendido a través de una ventana.

