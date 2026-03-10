Plan FinEs 2026 en La Costa | Últimos días para inscribirse y terminar el secundario

Hasta este viernes 13 de marzo, se encuentra abierta la inscripción presencial para el Plan FinEs 2026 en el Partido de La Costa. El programa está destinado a personas mayores de 18 años residentes en el distrito que deseen finalizar sus estudios secundarios.

Requisitos (presentar en un folio):

Fotocopia de ambos lados del DNI.

Partida de nacimiento.

Constancia del último año cursado (o certificado de estudios alcanzados).

Sedes y horarios de atención (lunes a viernes, 19:00 a 21:30 hs):

Santa Teresita: Escuela Primaria N° 4 (Av. 41 N° 460).

Mar del Tuyú: Escuela Primaria N° 6 (Calle 3 N° 7448).

Lucila del Mar: Escuela Secundaria N° 14 (Entre Ríos 514).

San Bernardo: Escuela Primaria N° 7 (Catamarca 2251).

Mar de Ajó: Escuela Primaria N° 10 (Espora 1734).

Esta es una oportunidad clave para quienes buscan obtener su título secundario, requisito fundamental para acceder a estudios superiores o mejores condiciones laborales.

