Horacio Rossano | «El acompañamiento de la familia es clave para evitar la deserción en la secundaria»

El Jefe Distrital de Educación, Horacio Rossano, destacó en Radio Noticias la importancia emocional y pedagógica del inicio del ciclo lectivo para el nivel secundario, que hoy comenzó sus clases desde 2° hasta 6° año (y 7° en escuelas técnicas). Rossano subrayó que los primeros 15 días de marzo son una etapa especial donde se escalonan los inicios de los distintos niveles y modalidades.

El funcionario hizo un firme llamado a las familias para que no dejen solos a los adolescentes. Remarcó que, aunque los estudiantes sean más grandes, el acompañamiento familiar es fundamental en esta «edad compleja» para combatir uno de los principales problemas del sistema: el intento de deserción o abandono escolar. Asimismo, adelantó que la próxima semana será el turno del inicio de clases para adultos, institutos superiores y centros de formación profesional.

Los detalles:

