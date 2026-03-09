«Una excelencia extraordinaria» | Vecina de Santa Teresita destaca la atención del Hospital Municipal

Graciela Defilippi Poutet, vecina de Santa Teresita, compartió su experiencia positiva tras ser atendida en el Hospital Municipal local debido a un accidente en la vía pública.

La mujer, que sufrió múltiples lesiones (esguince de rodilla, edema y traumatismos en codo, muñeca, tabique y maxilar), destacó la celeridad y el profesionalismo tanto del personal administrativo como de los médicos.

Graciela subrayó especialmente la higiene de las instalaciones y el trato humano recibido.

Además, realizó una reflexión sobre los prejuicios: confesó que inicialmente sintió temor por la «mala fama» que circula en redes sociales, pero aseguró que su experiencia personal desmintió totalmente esos comentarios, calificando la atención como «maravillosa».

