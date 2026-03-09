10 de marzo de 2026

Éxito total en el inicio de la Fiesta de la Guitarra | «Superó nuestras expectativas», afirmó Sebastián Creton

En comunicación con Radio Noticias, el Director de Cultura de Dolores, Sebastián Creton, realizó un balance muy positivo sobre el primer fin de semana de la 32ª Fiesta Nacional de la Guitarra. El funcionario destacó que la convocatoria fue masiva, con visitantes de todo el país, incluyendo delegaciones de Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba, además de una fuerte presencia de vecinos del Partido de La Costa.

Los puntos clave destacados por Creton:

  • Balance del inicio: Las presentaciones de Los Tekis y el grupo Aire marcaron noches intensas y alegres que superaron los pronósticos oficiales.
  • Noches Gratuitas y Peñas: El funcionario anunció el inicio de cuatro noches consecutivas de entrada libre y gratuita. Como novedad histórica, este año se realizarán dos noches de peña dentro del galpón, transformándolo en una gran pista de baile con músicos en vivo y ballets regionales.
  • Accesibilidad y Cultura: Creton subrayó la decisión política de mantener una fiesta accesible. «Las noches pagas tienen entradas populares de $10.000 y con asiento a $12.000 para que nadie se quede afuera», explicó, resaltando el rol de los gobiernos populares en el sostenimiento de las raíces folclóricas.
  • Impacto Regional: Para el director, el éxito de la fiesta no solo revaloriza la identidad de la «pampa y el mar», sino que posiciona turísticamente a toda la región.

