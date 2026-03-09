«Queremos que San Bernardo tenga su teatro» | Amigos de la Comedia lanzan campaña de socios

Rubén Tula, integrante de la Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal de La Costa, dialogó con Radio Noticias sobre los ambiciosos objetivos que se han propuesto para este año. La asociación tiene dos metas fundamentales: acompañar la materialización de las obras de la Comedia Municipal y cumplir con el mandato histórico de construir un teatro propio en la localidad de San Bernardo.

Tula destacó que el teatro es una «construcción social» y un espacio para fortalecer la identidad comunitaria. Para lograr estos sueños, la asociación lanzó una gran campaña de socios durante el mes de marzo, buscando no solo el aporte económico, sino también vecinos que traigan «ideas nuevas que den vida» a la institución. El próximo 11 de abril se realizará la asamblea ordinaria donde se presentará el balance 2025 y se definirán las acciones a seguir según las propuestas de los socios.

Datos clave para sumarse:

Cuota social: Se estipuló una cuota anual de $50.000

Formas de pago: Puede abonarse en un solo pago, en dos veces, o mediante una cuota mensual de $7.000.

