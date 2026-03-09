El Congreso de EE.UU. advierte sobre la fragilidad financiera de Argentina y el futuro del apoyo de Trump

Un informe reservado del Congressional Research Service (CRS), fechado el 30 de diciembre de 2025, plantea una dura advertencia sobre el futuro económico del gobierno de Javier Milei. Según los analistas Joshua Klein y Rebecca Nelson, Argentina enfrenta un escenario crítico: si no logra acumular las divisas necesarias para cumplir con los próximos pagos de deuda, el Gobierno se verá obligado a elegir entre el incumplimiento (default) o una devaluación del peso mediante una mayor flexibilidad cambiaria.

El documento, al que accedió Ámbito, subraya varios puntos de tensión en la relación bilateral:

Incertidumbre en el apoyo: Aunque la administración de Donald Trump ha mostrado cercanía, el Congreso estadounidense advierte que la disposición del FMI para otorgar fondos adicionales es «cuestionable» debido a la altísima exposición que ya tiene el organismo con Argentina.

Aunque la administración de ha mostrado cercanía, el Congreso estadounidense advierte que la disposición del para otorgar fondos adicionales es «cuestionable» debido a la altísima exposición que ya tiene el organismo con Argentina. Resultados dispares: El reporte reconoce logros como la baja de la inflación y el superávit presupuestario, pero alerta sobre la inestabilidad del desempleo, las protestas sociales y las dudas sobre si el país podrá afrontar los inminentes aumentos en los cronogramas de pago de deuda.

El reporte reconoce logros como la baja de la inflación y el superávit presupuestario, pero alerta sobre la inestabilidad del desempleo, las protestas sociales y las dudas sobre si el país podrá afrontar los inminentes aumentos en los cronogramas de pago de deuda. Resistencia legislativa en EE.UU.: El apoyo financiero de Trump es tildado de «inusual» y enfrenta fuertes críticas internas. Congresistas como Haley Stevens y Nydia Velázquez han impulsado proyectos para prohibir la ayuda directa o indirecta a Argentina, argumentando que el dinero de los contribuyentes corre riesgo y que las políticas de Milei perjudican a los exportadores agrícolas estadounidenses (como los de soja).

Escenarios posibles: El Congreso de EE.UU. evalúa tres caminos: aumentar el apoyo mediante líneas de swap si considera a Argentina un aliado estratégico; prohibir explícitamente el uso de fondos (ESF) para el país; o endurecer los controles de supervisión sobre cómo el Secretario del Tesoro utiliza los recursos para asistir a gobiernos extranjeros.

