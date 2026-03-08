La ciudad de Dolores volvió a latir al ritmo del folklore con la apertura de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Desde el sábado por la noche, el predio festivalero se llenó de música, tradición y visitantes que llegaron desde distintos puntos de la región para vivir el inicio de esta celebración que rinde homenaje al guitarrista dolorense Abel Fleury.

La primera jornada dejó un clima de fiesta popular que combinó música, identidad y encuentro. El público acompañó con entusiasmo cada presentación y coronó la noche con el show de Los Tekis, que llevaron su energía festivalera al escenario principal y marcaron el puntapié inicial de una semana que promete convocar a miles de personas.

La Fiesta Nacional de la Guitarra se ha consolidado con los años como uno de los grandes encuentros culturales del calendario bonaerense. Durante varias noches, Dolores se transforma en un punto de referencia para el folklore argentino, con espectáculos musicales, feria artesanal, gastronomía regional y actividades tradicionalistas que forman parte de la identidad del evento.

Qué dijeron los medios sobre la fiesta

La repercusión del festival volvió a reflejarse en distintos medios de comunicación.

Los principales canales de noticias y la TV Pública cubre el evento de con coberturas especiales.

El portal provincial Infocielo destacó que la fiesta se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia y que durante estos días Dolores se convierte en un polo turístico clave del interior bonaerense.

Desde La Noticia 1 remarcaron que el festival reúne a grandes referentes del folklore y de la música popular argentina, señalando que la ciudad “vibra” durante varios días al ritmo de la guitarra.

En tanto, medios nacionales como Clarín pusieron el foco en la grilla artística y en la diversidad de propuestas musicales que ofrece el festival, con artistas consagrados y nuevas generaciones del folklore.

Por su parte, Página/12 resaltó el valor cultural del encuentro y su carácter federal, destacando que cada edición reafirma la vigencia de la música popular argentina.

Cómo continúa la fiesta hoy

La programación continúa este domingo será el turno de Ahyre, uno de los grupos folklóricos más populares del momento, que fusiona la raíz latinoamericana con nuevas sonoridades y promete un espectáculo imperdible.

Como en cada jornada, el predio también ofrece un paseo gastronómico, feria artesanal, espacios culturales y el tradicional paseo de emprendedores que exhibe productos regionales.

La mirada de Radio Noticias Web

Para Radio Noticias Web, esta edición tiene un valor especial: por primera vez recorrimos la Fiesta Nacional de la Guitarra, compartiendo con nuestros oyentes y lectores el clima que se vive en Dolores durante estos días de música y encuentro.

Queremos agradecer especialmente la buena predisposición y la amabilidad del equipo de prensa de la gestión del intendente Juan Pablo García, que facilitó el trabajo de los medios y permitió que podamos acercar cada detalle de esta celebración a nuestra audiencia.

Ver tanta gente de distintos puntos de la región reafirma una idea clara: somos parte de una zona con un enorme atractivo turístico y tenemos que seguir trabajando en ese camino.

Dolores lo demuestra con una oferta que crece año tras año: las Termas, la gastronomía local, el paseo de la fiesta y la diversidad de productos regionales que se exhiben en cada stand son una muestra de todo lo que el interior bonaerense tiene para ofrecer.

Uno de los datos que más se destaca en esta edición es el crecimiento del turismo regional, con visitantes que llegan desde distintos puntos de país para disfrutar de la fiesta.

En un año complejo desde lo económico, estos encuentros también dejan un mensaje claro: animarse a trabajar más unidos, potenciar los eventos y defender las economías locales es también una forma de recuperar trabajo y generar movimiento para comerciantes, emprendedores y trabajadores de cada municipio.

Y en Dolores, durante estos días, la guitarra vuelve a recordarlo.

DOMINGO 8

GERMAN MONTES

FUYEN

MUSIQUEROS ENTRERRIANOS

AHYRE

LUNES 9 – PEÑA OFICIAL FNG

OBDULIO GIMÉNEZ

AMIGOS DEL CAMINO

NÉSTOR ORTIZ

LOS CHAZA

RAÍCES GAUCHAS

FOQUITO Y LA 220

MARTES 10 – PEÑA OFFICIAL FNG

LA DOS X TRES

LOS JUÁREZ

LA NICO FOLK

SONES

ATAHUALPA CAÑETE

JUANJO ABREGU

MIÉRCOLES 11

BRIAN SIMALDONI

GAUCHO TALAS

PANCHO SANTAREN

CARLOS RAMON FERNANDEZ

JUEVES 12

NOCHE DE PAYADORES: 25 artistas sobre el escenario Estilo Pampeano

VIERNES 13

MIAMI PROYECT

12 MUNDOS

AMORINA ALDAY

LA IDA

ROZE

RODRIGO ROMERO

SÁBADO 14

NESTOR BUIDE

ROSANA SAADO

LAS VOCES DEL ESTE

JORGE ROJAS

