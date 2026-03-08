Radiografía del turista 2026 | Corta estadía, alta fidelidad y el avance del público porteño

La socióloga Aurora Arena, miembro del Instituto de Estadísticas de la Universidad Atlántida Argentina, presentó en Radio Noticias los resultados del relevamiento sobre el perfil del visitante durante la temporada 2026. El estudio, realizado en conjunto con la Secretaría de Turismo, arroja datos clave sobre quiénes eligen el Partido de La Costa y cómo han cambiado los hábitos de consumo frente a la situación socioeconómica actual.

Los puntos más destacados del informe incluyen:

Procedencia: Se consolida el público de la Provincia de Buenos Aires (45%) , seguido muy de cerca por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (43%) , que ha mantenido un crecimiento sostenido desde la pandemia. El interior del país representa el 11%, con fuerte presencia de las zonas Centro, Noroeste y Cuyo.

Tiempo de permanencia: Se observa un marcado acortamiento de las vacaciones. El 48% de los turistas permaneció menos de una semana en el destino, mientras que solo un 8% pudo vacacionar durante 15 días.

Fidelidad al destino: Un dato sumamente positivo es que el 52% de los encuestados afirmó que regresará el próximo verano y un 36% planea volver durante el año, lo que demuestra un fuerte vínculo emocional con el distrito. Solo un 2% manifestó que no regresará.

Motivaciones: El turista elige La Costa principalmente por tres razones: la historia familiar/afectiva (tradición de veraneo), por recomendación para conocer el destino, o por los atributos naturales (playas y tranquilidad).

Mas detalles:

