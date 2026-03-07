Alquilar todo el año en La Costa: cada vez más difícil

Encontrar alquiler anual en el Partido de La Costa es cada vez más difícil. Pocos inmuebles preparados para el invierno y precios elevados.

Encontrar un alquiler para todo el año en el Partido de La Costa se convirtió en una verdadera odisea para quienes deciden radicarse en la región o trabajan de manera permanente en las distintas localidades del distrito.

Cada comienzo de temporada baja vuelve a repetirse el mismo escenario: pocas propiedades disponibles, precios elevados y viviendas que muchas veces no están preparadas para habitar durante el invierno.

La problemática no es nueva, pero en los últimos años se profundizó por una combinación de factores que incluyen la presión del alquiler turístico, el aumento de costos y la falta de inversión en muchos inmuebles que fueron pensados originalmente como viviendas de veraneo.

Propiedades pensadas para el verano

Uno de los principales problemas que aparecen al momento de buscar vivienda es que gran parte del parque inmobiliario fue construido o equipado para uso estacional.

En muchos casos se trata de departamentos o casas que carecen de calefacción adecuada, aislamiento térmico o instalaciones de gas natural, lo que complica la vida cotidiana durante los meses más fríos del año.

A esto se suma el estado de algunos inmuebles que llevan años sin inversión en mantenimiento o mejoras, lo que limita aún más la oferta real de viviendas aptas para habitar de manera permanente.

El reclamo de quienes buscan vivienda

Quienes buscan alquilar para vivir todo el año coinciden en que la búsqueda puede extenderse durante semanas o incluso meses.

En muchos casos, cuentan que deben recorrer distintas localidades, ajustar expectativas o resignar comodidad para poder cerrar un contrato.

“Uno empieza buscando algo cerca del trabajo o del colegio de los chicos, pero al final termina viendo lo que aparece. Hay muy poco disponible y lo que hay muchas veces no está preparado para vivir todo el año”, comentan quienes atraviesan el proceso de búsqueda.

También aparece un reclamo frecuente sobre el comportamiento de algunos propietarios.

“Hay dueños que pretenden cobrar valores muy altos en invierno porque calculan lo que podrían ganar alquilando por día en verano. Pero la realidad es que quien alquila anual no está de vacaciones, está viviendo y trabajando acá”, señalan.

La importancia de operar con inmobiliarias

En este contexto, especialistas del sector inmobiliario recomiendan gestionar los contratos a través de inmobiliarias habilitadas, ya que esto permite establecer condiciones más claras tanto para propietarios como para inquilinos.

Las inmobiliarias suelen ofrecer mayores garantías legales, contratos más transparentes y asesoramiento profesional, lo que ayuda a evitar conflictos o acuerdos informales que luego pueden derivar en problemas.

Además, permiten ordenar el mercado y establecer valores de referencia más razonables, tanto en lo que respecta al precio del alquiler como a las condiciones de mantenimiento de los inmuebles.

Un problema que se repite cada año

La dificultad para encontrar vivienda permanente en el Partido de La Costa es una problemática estructural que se renueva cada año, especialmente cuando termina la temporada turística.

Mientras el distrito continúa creciendo y sumando residentes permanentes, el desafío sigue siendo lograr que el mercado inmobiliario acompañe esa realidad, con más viviendas preparadas para vivir todo el año y con valores acordes a los ingresos de quienes trabajan en la región.

Compartir