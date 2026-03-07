De consumidores a creadores | Abre la primera academia de robótica y programación en La Costa

La ingeniera informática Gilda Jaunsaras presentó en Radio Noticias su nueva academia en Lucila del Mar, un proyecto que busca transformar la relación de los chicos con la tecnología. La especialista explicó que el objetivo es que dejen de ser simples consumidores para convertirse en productores y creadores. La propuesta abarca desde los 3 años con «robótica desenchufada» (sin pantallas, trabajando la lógica y motricidad) hasta adolescentes que utilizan herramientas profesionales como Scratch o App Inventor.

Jaunsaras, quien cuenta con una trayectoria internacional trabajando para el Plan Ceibal de Uruguay y empresas de España, destacó el enorme potencial tecnológico que tiene el Partido de La Costa. La academia funciona de manera presencial en Tucumán 4843 (Lucila del Mar) con horarios flexibles a partir de las 18:00 hs.

Para consultas, la ingeniera puso a disposición su número personal: 2257-529111.

Dale play:

Compartir