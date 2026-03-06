Salud en alerta | Sigue el aumento de infecciones de transmisión sexual

El Dr. Hernán Martin advirtió en Radio Noticias sobre un preocupante y sostenido incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en los últimos años, con especial énfasis en la sífilis. Según el especialista, esta tendencia no es exclusiva del Partido de La Costa, sino que refleja una situación crítica a nivel nacional que afecta a todas las franjas etarias, y no únicamente a los adolescentes.

El Dr. Martin destacó una paradoja actual: a pesar de la amplia disponibilidad de información y métodos de barrera provistos por el Estado, los niveles de contagio siguen subiendo. Un punto clave de la charla fue la situación de los adultos mayores, quienes al retomar su actividad social y sexual tras enviudar o separarse, suelen establecer vínculos menos formales sin la debida prevención, muchas veces por haber crecido con una educación sexual basada en tabúes.

«Si vas a estar en contacto con otras personas, cuídate vos y cuida a los terceros», enfatizó el profesional como medida fundamental de prevención.

