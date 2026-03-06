7 de marzo de 2026

«El ajuste nacional golpea directamente a los trabajadores más vulnerables de La Costa»

El Secretario de Gobierno de La Costa, Gustavo Caruso, alertó en Radio Noticias sobre la crítica situación que atraviesan los beneficiarios de programas de empleo tras las recientes definiciones del Ministerio de Capital Humano.

Caruso informó que cerca de 1.500 personas en el distrito perdieron un ingreso que, aunque estaba congelado en $79.000 (El VAT) funcionaba como un sostén básico para familias que aún no logran insertarse en el mercado laboral formal. El funcionario criticó que el programa se transforme en un «bono educativo» con reglas poco claras y sin una alternativa real de ingresos para quienes hoy dependen de ese auxilio.

Durante la entrevista, el secretario expresó su preocupación por el cierre de pymes a nivel nacional y cómo la apertura de importaciones destruye el empleo local, señalando que «cuando se cierra una fábrica, no se abre de un año para el otro». Finalmente, Caruso cuestionó las prioridades del Gobierno Nacional al observar medidas como la baja de impuestos al tabaco mientras productos de primera necesidad, como la leche, siguen siendo inaccesibles para gran parte de la comunidad.

Los detalles:

