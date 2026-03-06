El Club Social de Mar de Ajó sortea dos motos para financiar mejoras en la institución

El Club Social y Deportivo Mar de Ajó lanzó una rifa especial con el objetivo de recaudar fondos para realizar mejoras en su predio. Según explicó el profesor Silvio Duca en Radio Noticias, este año la comisión directiva y el cuerpo técnico decidieron apostar por un premio mayor: dos motos 0 km.

El valor del número es de $20.000 y el sorteo se realizará a fines de marzo a través de la Lotería Nacional.

Lo recaudado será destinado a obras de infraestructura dentro del club, buscando fortalecer el espacio que alberga a «la familia más grande» del distrito.

Además de la rifa, Duca adelantó que próximamente regresarán las tradicionales «pizzeadas» para fomentar el encuentro entre los socios y sus familias. Los interesados pueden adquirir sus números en la sede del club (Lebensohn 253) en horarios de mañana y tarde, o este domingo en el buffet de la cancha durante la jornada de fútbol desde sexta a primera división.

Dale play:

Compartir