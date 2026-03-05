Vendedores Ambulantes | Entrega de útiles, premios al esfuerzo y el sueño del camping propio

En diálogo con Radio Noticias, Sabrina González, integrante del gremio de Vendedores Ambulantes, destacó las recientes acciones sociales de la organización para acompañar a sus trabajadores. Entre ellas, resaltó la entrega anual de útiles escolares, mochilas y guardapolvos para los hijos de los socios en niveles inicial, primario y secundario, financiada con la cuota social para aliviar el gasto de las familias al inicio de clases. Además, se vivió un momento emotivo con la entrega de dos motos a los mejores carros de la temporada, un reconocimiento basado en el esfuerzo, el compañerismo y la calidad del servicio en playa.

González también adelantó un proyecto histórico para el sector: la compra de un terreno durante este mes para construir un camping propio, con el objetivo de que los vendedores y sus familias puedan disfrutar de sus vacaciones como turistas una vez finalizada la zafra veraniega.

Respecto al balance de la temporada 2026, la referente señaló que, si bien hubo mucha afluencia de gente, las ventas sufrieron una caída cercana al 40% en comparación con el año pasado, debido a la baja en el poder adquisitivo y un clima marcado por fuertes vientos que dificultó la labor en la arena.

Los detalles:

