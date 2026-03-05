La Liga de Fútbol del Partido de La Costa presentó el fixture del Torneo Apertura 2026

La Liga de Fútbol del Partido de La Costa dio a conocer el fixture oficial del Torneo Apertura 2026 de fútbol masculino, que marcará el inicio de una nueva temporada para los clubes del distrito.

El campeonato se disputará bajo el formato todos contra todos, con 13 fechas y tabla general de posiciones, donde cada equipo buscará sumar puntos para quedarse con el título.

Desde la organización destacaron que se trata de un torneo que promete gran competitividad y fuerte presencia de público en las distintas canchas del distrito. La consigna que acompaña el lanzamiento resume el espíritu del campeonato: “Cada punto cuenta, cada fecha importa y un solo equipo quedará en lo más alto”.

Un torneo que moviliza a toda la comunidad

La liga local reúne a instituciones históricas del fútbol costero, que representan a distintas localidades del distrito y que año tras año movilizan a cientos de jugadores, familias y simpatizantes.

Entre los clubes que participan del campeonato aparecen entidades tradicionales como:

Club Social y Deportivo Mar de Ajó

Social Santa Teresita

Social Las Toninas

Fomento San Bernardo

Club Popular Lavalle

El Gran Porvenir

Núcleo Fútbol Club

Cosme Argerich

CADU (Club Atlético Defensores Unidos)

Popular Lavalle

Las Quintas

Social Mar del Tuyú

entre otras instituciones que forman parte del fútbol oficial del Partido de La Costa.

El fixture difundido por la liga establece el calendario completo de enfrentamientos desde la fecha 1 hasta la fecha 13, lo que permitirá ordenar la competencia durante los próximos meses.

Expectativa en clubes y simpatizantes

El comienzo del Torneo Apertura 2026 genera expectativa entre jugadores, dirigentes y aficionados, ya que el fútbol local continúa siendo una de las actividades deportivas con mayor arraigo en el distrito.

Cada jornada no solo define posiciones en la tabla, sino que también convoca a vecinos y familias que acompañan a los equipos de sus barrios, consolidando al torneo como uno de los eventos deportivos más representativos del Partido de La Costa.

